Mesmo com Selic mantida, Itaú anuncia corte nos juros

Banco diz que a partir da próxima segunda-feira (21), ficará mais barato usar o cheque especial e o crédito pessoal

O Itaú Unibanco anunciou nova redução nos juros cobrados no cheque especial e no empréstimo pessoal, ainda que a decisão do Banco Central (BC) na tarde desta quarta-feira (16) tenha sido por manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano.



Segundo o banco, a partir da próxima segunda-feira (21), a nova taxa média praticada de cheque especial sai de 11,90% ao mês para 11,50%. No ano, diz, a modalidade já teve corte de 1,23 ponto percentual na taxa.



A instituição não especifica a redução no empréstimo pessoal. Diz apenas que "as taxas variam conforme o perfil de cada cliente".

"Estamos comprometidos com o processo de redução das taxas de juros para os clientes e temos feito sucessivos cortes em diversas linhas de produtos nos últimos meses. Temos consciência da relevância do nosso papel no processo de recuperação da economia, por meio da concessão de crédito", diz Candido Bracher, presidente do Itaú Unibanco.