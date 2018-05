Mesmo com dólar caro, juro deve cair pela 13ª vez

Inflação inesperadamente baixa e economia fraca são motivos que levam à previsão de que a taxa básica de juros da economia, a Selic, recue para 6,25% ao ano, menor da história nesta quarta (16)

Apesar da recente escalada do dólar e do avanço do preço do petróleo, a inflação surpreendentemente baixa e a economia fraca apoiam as apostas de que o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) deve cortar mais a taxa básica de juros, a Selic, nesta quarta-feira (16).



A maioria dos analistas do mercado acredita que a taxa caia dos atuais 6,50% ao ano para 6,25%, de novo, a mais baixa de sempre. Esse patamar equivale a pouco mais da metade da Selic vigente um ano atrás. Em maio de 2017, a Selic estava em 10,25% ao ano.



Será o 13º corte na taxa consecutivo; em março, no último encontro, o Copom decidiu reduzir o juro em 0,25 ponto para 6,50% ao ano.



Os bancos devem repassar esse corte para as linhas de crédito de pessoas físicas e jurídicas, deixando o crédito mais barato.



A inflação oficial, o IPCA, de abril ficou em 0,22%, segundo dados divulgados pelo IBGE. No Relatório Trimestral de Inflação de março, o BC comunicou que esperava que o índice ficasse em 0,33%.



Esse dado, somado à afirmação categórica do presidente do BC, Ilan Goldfajn, de que a elevação da taxa de câmbio é "normal", corrobora a expectativa de nova queda.



Além disso, a retomada da economia está mais lenta do que a prevista abre espaço para um novo corte na taxa.



Com base nos dados mais fracos da produção industrial e da abertura de vagas com carteira no primeiro trimestre, o Itaú Unibanco foi um dos que reviu para baixo o crescimento da economia brasileira neste ano. O banco agora prevê que o país cresça 2%, e não os 3% previstos antes.



O Copom havia indicado que só não cortaria a taxa, no caso de se mostrar desnecessária a mitigação do risco de postergação da convergência da inflação rumo às metas de 2018 e de 2019.



Talvez a alta do dólar ajude nessa tarefa, mas para tanto teriam que ter um efeito maior do que apenas uma mudança de preços relativos - seria preciso o dólar mais caro se disseminar para o resto da economia e alterar a tendência da inflação.



No Brasil, a inflação, por ora, não chega sequer ao calcanhar da meta. Em 12 meses atingiu 2,76%. Há quase um ano, a inflação nessa base de cálculo é inferior a 3% –o piso da meta em vigor.



Última do ciclo

Além de estar de olho no dólar, que encareceu 5,54% nas últimas três semanas, chegando aos R$ 3,60, maior valor em dois anos, o mercado também avalia o risco de um avanço dos preços do petróleo e seu impacto na gasolina, no o diesel e no frete.



Impulsionado pela expectativa – confirmada – de que os EUA abandonariam o acordo sobre o programa nuclear iraniano, o barril do petróleo negociado em Londres, do tipo, Brent atingiu a cotação mais elevada desde 2014 na semana passada e segue mirando os US$ 80.



O radar também é de cautela com a eleição de outubro, que pode eleger um candidato que não seja reformista.



Diante destes riscos, o mercado prevê que o BC encerre nesta quarta o ciclo de baixas iniciado em outubro de 2016, quando a Selic estava em 14,25% ao ano.