Mesmo com dólar alto, brasileiro gasta mais no exterior

Em maio, foram desembolsados US$ 1,615 bilhão, o maior valor para o mês desde maio de 2014

A alta do dólar não inibiu os gastos de brasileiros de brasileiros no exterior. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (25), as despesas em outros países somaram US$ 1,615 bilhão em maio, alta de 7,9% ante o mesmo mês do ano passado, quando foram desembolsados US$ 1,496 bilhão. Trata-se do maior montante para maio desde 2014.





O aumento das despesas lá fora ocorreu apesar da disparada do dólar. Apenas no mês de maio, a cotação subiu 6,65%.

Segundo analistas, a alta pode ser explicada pelo aumento da renda e da retomada da economia neste ano. Desde o fim de 2016 e ao longo de 2017, se observou um movimento de retomada dos gastos com viagens, que chegaram a cair mais de 40% no comparativo anual. A recente valorização da moeda americana pode vir a influenciar esses gastos ao longo dos próximo meses.

A desvalorização do real frente ao dólar torna as despesas no exterior mais caras, o que tende a desestimular viagens para fora do país e, consequentemente, a reduzir os gastos de brasileiros lá fora.