Mesmo com Copom, dólar sobe e bate R$ 3,70 ; Bolsa tomba mais de 2,5%

Dia de aversão ao risco global afeta os negócios no mercado financeiro brasileiro

O "efeito Copom" durou pouco nos negócios do mercado de câmbio nesta quinta-feira (17). Apesar de ter iniciado em queda, o dólar virou e já sobe mais de 0,80% pelo quarto pregão, superando a barreira dos R$ 3,70.



A despeito da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) ter mantido da taxa básica de juros, a Selic, em 6,50% ao ano, os investidores seguem cautelosos com a expectativa de novas altas de juros nos EUA. Uma alta da taxa americana tende a atrair capital investido em mercados emergentes, como o brasileiro.



Em tese, com a estabilidade da Selic, fica menor o diferencial de juros entre Brasil e EUA o que minimiza a perda de atratividade de investir no Brasil em momento de alta de juros no mercado americano. No entanto, a volatilidade no mercado de câmbio está elevada porque, na interpretação dos investidores, o BC tinha sinalizado para um corte dos juros.



Pelas 15h, o Ibovespa, referência da Bolsa brasileira, recuava 2,52% para 84.358, influenciado pelo mau desempenho das principais empresas do índuce. A maior aversão ao risco no exterior, combinada a um movimento de correção após as fortes altas do dia anterior, afetam inclusive Petrobras e Vale, que vinham dando sustentação ao índice nos últimos dias.



As ações da petrolífera recuavam 2,88%, enquanto do da mineradora perdiam 1,18%.