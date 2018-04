Mesmo com cobrança da bagagem, preço das passagens sobe

Dados da Anac mostram que tarifa dos voos doméstico no 2º semestre de 2017 ficou em R$ 384,21, contra R$ 383,89 um ano antes

A cobrança de bagagem despachada não derrubou o preço médio das passagens aéreas vendidas no país. Ao invés, com a novidade, as tarifas subiram, segundo levantamento pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).



No segundo semestre do ano passado, quando a cobrança das malas já estava valendo, a tarifa média cobrada nos voos domésticos atingiu R$ 384,21; um ano antes, ela estava em um patamar menor, de R$ 383,89. Ou seja, entre o segundo semestre de 2016 e igual período de 2017, a alta foi de 0,83%.



Em todo 2017, o preço médio das passagens teve ligeira baixa de 0,6%, de R$ 357,38 para R$ 357,16.



A cobrança pelo transporte da bagagem foi aprovada pela Anac em dezembro de 2016, mas as empresas aéreas começaram a aplicar a mudança a partir de junho do ano passado. O objetivo da medida era baratear os preços das passagens aéreas no país.



Em nota, a Anac diz que "ainda não é possível verificar seu efeito (cobrança das bagagens) nas tarifas.



"A constatação das causas que levam a variações nos preços das passagens aéreas, como a desregulamentação da franquia de bagagem, exige uma série temporal robusta de dados que permita isolar e analisar os impactos de todas as variáveis envolvidas", afirma a Anac.



Segundo o órgão, "as tarifas aéreas oscilam a todo momento em razão de inúmeros fatores, como mudança nos custos das companhias, distância de rota, nível de concorrência, baixa e alta temporada, comportamento da demanda, infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea, entre outros".



Polêmica

Levantamento da Fundação Getulio Vargas (FGV), de outubro do ano passado, já mostrava que os voos encareceram, em vez de ficarem mais baratos, com a permissão de cobrança por bagagem despachada. Entre junho e setembro, essa alta chegou a 35,9%, segundo dados da FGV.



Com base nesse levantamento, o Ministério da Justiça instaurou inquérito para apurar se as passagens tiveram mesmo queda, como afirmava estudo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Segundo a pesquisa da entidade feito com base em dados preliminares, entre junho e o início de setembro, as tarifas haviam recuado de 7% a 30% nas rotas domésticas das companhias que adotaram a cobrança da mala despachada (Azul, Gol e Latam).



Agora, a Abear diz que concorda com a afirmação da Anac de que, apesar da franquia de bagagem despachada ter passado a constituir novo item para diferenciação dos serviços, "ainda não é possível seu efeito nas tarifas".



Pela nova regra, as empresas aéreas podem cobrar taxas adicionais pelas bagagens despachadas em voos nacionais e internacionais. Gratuito só a bagagem de mão com até 10 quilos.



Até então, os passageiros podiam despachar uma mala de até 23 quilos e levar uma bagagem de mão de até cinco quilos, em voos domésticos. Para viagens internacionais, o limite era de 32 quilos para despachar e até dez quilos para ítens de mão. O serviço já estava incluído no valor da passagem.