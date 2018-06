Mesmo com atuação do BC, dólar vai R$ 3,87

Moeda salta 2,04% em meio às preocupações com guerra comercial dos EUA e China e decisão do STF

Mesmo com a atuação do Banco Central (BC) no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em alta nesta quarta-feira (27), seguindo o movimento do mercado externo.



As preocupações com a cena doméstica também pressionavam a trajetória da moeda, em dia de liquidez comprometida devido ao jogo entre Brasil e Sérvia pela Copa do Mundo.



No fechamento, a moeda dos EUA foi a R$ 3,876, com alta de 2,04%, atingindo o maior nível desde 7 de junho.



O dólar subiu ante uma cesta de moedas, com os investidores ainda temerosos com as consequências de uma guerra comercial global.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na manhã desta quarta-feira (27) que vai usar um processo de revisão de segurança aprimorado para lidar com as ameaças de investimentos da China para adquirir tecnologia americana em vez de impor restrições específicas.



Internamente, pressionava o mercado a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandoswki, decidiu que a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou subsidiárias e controladas exige autorização prévia legislativa sempre que tratar de alienação do controle acionário.



"O mercado não gosta desse tipo de interferência política... inibe a entrada de dólares", afirmou o diretor de operações da corretora Mirae Asset, Pablo Spyer.



*Com Reuters