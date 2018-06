Mesmo com BC, dólar tem maior alta desde escândalo da JBS

Moeda dos EUA avançou 2,64% para R$ 3,812 nesta quinta-feira (14), em meio ao cenário exterior

O dólar disparou, nesta quinta-feira (14), tendo ultrapassado o patamar de R$ 3,81, influenciado pelo mau humor nos mercados externos, após o Banco Central Europeu (BCE) anunciar que pode subir os juros locais, que estão no patamar zero.



A decisão do banco europeu vem um dia depois do Fed (banco central dos EUA) ter divulgado que pretende elevar os juros quatro vezes neste ano, ambas decisões tendem a atrair capital investido em países emergentes, como o Brasil, e em ativos mais arriscados.



No fechamento, o dólar foi a R$ 3,812, com alta de 2,64%, o maior salto desde 18 de maio de 2017 (8,15%), um dia após a divulgação dos áudios da conversa entre Michel Temer e o empresário Joesley Batista, que complicaram o presidente . Na véspera, o dólar havia subido 0,17%.



Os investidores também avaliaram as intervenções do Banco Central brasileiro no mercado de câmbio para tentar frear a disparada do dólar. Acaba nesta sexta-feira (15) a injeção de US$ 20 bilhões anunciada, na semana passada, pela autoridade para segurar a moeda.



A entidade anunciou, na tarde desta quinta-feira, o leilão de até 20 mil contratos novos desse derivativo, equivalente a US$ 1 bilhão.



"O estoque do BC está acabando. Voltou a especulação, o mercado está chamando o BC, quer saber o que ele vai fazer", comentou o gerente de câmbio da corretora Ourominas, Mauriciano Cavalcante.

Nesta sessão, a autoridade fez três leilões de swaps, somando desde a sexta-feira passada até agora US$ 18 bilhões.

Ilan Goldfajn, presidente do BC brasileiro, disse na semana passada que, se fosse necessário, o BC continuaria atuando no mercado, inclusive com outros instrumentos.