Mesmo com ação do BC, dólar dispara e fecha a R$ 3,81

É o maior valor de fechamento em mais de dois anos; dados dos EUA e pesquisa de intenção de votos mostrando força de Ciro Gomes (PDT) pesaram no câmbio

A maior atuação do Banco Central (BC) no mercado de câmbio não conseguiu segurar a cotação do dólar, que fechou, nesta terça-feira (5), com alta de 1,78% para R$ 3,81.



É o maior valor de fechamento em mais de dois anos: em 2 de março de 2016, o dólar valia R$ 3,888.



No pregão, a autoridade monetária injetou quase R$ 1,9 bilhão no mercado, mas isso não foi suficiente para conter o avanço da moeda. É a maior venda líquida de dólares em apenas um pregão desde 23 de maio do ano passado, quando o BC colocou US$ 2 bilhões.



Investidores estavam cautelosos após a divulgação de dados sobre o setor de serviços e a geração de empregos nos EUA, que indicam um possível avanço da inflação. Com mais inflação, a tendência é os juros por lá subam mais. Juros elevados têm potencial para atrair à maior economia do mundo recursos aplicados hoje em outros mercados, como o brasileiro.



Do lado doméstico, a cena política também influenciava, após a divulgação da pesquisa de intenção de votos do DataPoder360 que mostrou o candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) na segunda posição, atrás de Jair Bolsonaro (PSL), com Geraldo Alckmin (PSDB), visto pelo mercado como candidato com perfil reformista, sem decolar.