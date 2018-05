Mesmo após acordo, rodovias federais ainda têm bloqueio por caminhoneiros

Polícia Rodoviária Federal informou que ainda não registra nenhuma desmobilização

Mesmo após acordo firmado entre o Governo Federal e o Sindicato dos Caminhoneiros para a suspensão dos protestos por 15 dias, as rodovias federais continuam com bloqueios na manhã desta sexta-feira (25) em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal.



A Polícia Rodoviária Federal informou que ainda não registra nenhuma desmobilização de pontos de manifestação de caminhoneiros nas rodovias do país.



Na reunião que durou mais de sete horas, na noite desta quinta-feira (24), os caminhoneiros aceitaram as propostas do governo de passar a subsidiar o diesel para deixar o preço do produto congelado por 30 dias.



Mas há um grupo de trabalhadores que dizem que não há acordo e que a manifestação vai continuar.



Nesta sexta-feira (25), carretas e caminhões permanecem estacionadas ao logo da rodovia Régis Bitencourt, em São Paulo. O mesmo ocorre em rodovias no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, estado que apresenta 74 pontos de manifestação. No Distrito Federal, a PRF registra manifestação nas BRs 020, 060, 070 e 080.



Consequências



Algumas das principais consequências da paralisação é a falta de abastecimento de produtos e combustível em boa parte do país.



*Com informações da Agência Brasil