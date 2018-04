Mercado reduz projeção do crescimento da economia para 2,76%

O mercado financeiro também tem alterado a projeção para a inflação este ano. A estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) passou de 3,53% para 3,48% na décima primeira redução consecutiva.



Inflação



A estimativa da inflação foi ajustada para 4,07%. A projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3%. Para 2019, a estimativa para a inflação foi ajustada de 4,09% para 4,07%.



*Com informações da Agência Brasil

O mercado financeiro reduziu de 2,80% para 2,76% a projeção para o crescimento da economia este ano. De acordo com a pesquisa do Banco Central junto a instituições financeiras, esta é a terceira semana consecutiva de queda da estimativa para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto).Há quatro semanas, a estimativa estava em 2,83%. Para 2019, a expectativa permanece em 3% há 11 semanas seguidas. Os dados constam do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central às segundas-feiras.