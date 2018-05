Mercado reduz projeção de crescimento do PIB para 2,7%

Esta é a quarta queda seguida neste ano sobre as estimativas de melhora na economia

O mercado financeiro reduziu pela quarta vez seguida a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. Agora, o índice passou de 2,75% para 2,70%. Os dados, divulgados nesta segunda-feira (7), são do boletim Focus, publicado semanalmente pelo Banco Central (BC), em Brasília.



O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Em 2016, o PIB teve uma retração de 3,5%. Em 2017, cresceu 1% e encerrou a recessão no país. Para 2019, a previsão permanece em 3%.



Inflação



De acordo com a pesquisa, a projeção para a inflação, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), é de 3,49% em 2018. Já para o próximo ano, a estimativa permaneceu em 4,03%.



A projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3%.



*Com informações da Agência Brasil