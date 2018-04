Mercado reduz projeção da inflação de 3,54% para 3,53%

A estimativa para o crescimento este ano do Produto Interno Bruto (PIB), a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, caiu pela segunda vez seguida, ao passar de 2,84% para 2,80%. Para 2019, a projeção é mantida em 3%.



*Com informações da Agência Brasil

O mercado financeiro reduziu pela décima semana seguida a estimativa para a inflação este ano. O boletim Focus, publicação semanal do Banco Central (BC) sobre os principais indicadores econômicos, informou nesta segunda-feira (9) que a projeção para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi levemente reduzida de 3,54% para 3,53%.A projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%, mas acima do limite inferior de 3%. Para 2019, a estimativa para a inflação foi ajustada de 4,08% para 4,09%, abaixo do centro da meta (4,25%).Para alcançar a meta, o BC usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic. A previsão das instituições financeiras é de que a taxa encerrará 2018 em 6,25% ao ano e subirá ao longo de 2019, encerrando o período em 8% ao ano.