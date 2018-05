Mercado reduz previsão de crescimento do PIB

Índice baixou de 2,70% para 2,51% no boletim do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira (14)

O mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2,70% para 2,51%. As informações foram divulgadas no boletim semanal da Focus e publicado nesta segunda-feira (14) pelo Banco Central.



Essa foi a segunda queda consecutiva. Entretanto, para 2019, a previsão de crescimento da economia permanece em 3%.



Dólar



Na última sexta-feira (11), o dólar chegou a R$ 3,60, o maior valor em quase dois anos. Porém, instituições financeiras consultadas pelo Banco Central estimam que o dólar deve encerrar 2018 em R$ 3,40. Até a semana passada, a estimativa era R$ 3,37.]



*Com informações da Agência Brasil