​Mercado reduz pela 4ª vez projeção de crescimento da economia

Estimativa de expansão do Produto Interno Bruto este ano é de 2,75%

O mercado financeiro reduziu, pela quarta vez seguida, a projeção para o crescimento da economia este ano. A estimativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), desta vez, passou de 2,76% para 2,75%. Os dados são do Boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central às segundas-feiras.



De acordo com o levantamento, há quatro semanas, a estimativa estava em 2,89%. Para 2019, a expectativa permanece em 3%, índice estimado há 12 semanas seguidas.



Já a estimativa para a inflação subiu, após dez semanas consecutivas de redução. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA – a inflação oficial do país) passou de 3,48% para 3,49%.



Ainda assim, a projeção segue abaixo do centro da meta de 4,5%. Para 2019, a estimativa para a inflação foi ajustada de 4,07% para 4%.



*Com informações da Agência Brasil