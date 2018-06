Mercado projeta mais inflação e menor crescimento econômico

Estimativa para o IPCA é de 4% neste ano e 4,10% em 2019

As instituições financeiras reduziram a projeção de crescimento da economia e aumentaram a estimativa para a inflação neste ano. De acordo com o Banco Central, este é o sexto aumento seguido.



Em contra partida, a estimativa do mercado financeiro para o crescimento da economia continua em queda. A projeção para a expansão do PIB (Produto Interno Bruto) passou de 1,76% para 1,55% na oitava redução seguida.



A estimativa para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) subiu de 3,88% para 4% neste ano. Já para 2019, segue em 4,10%. Enquanto que a previsão de crescimento do PIB para 2019 caiu, pela terceira vez consecutiva, ao passar de 2,70% para 2,60%.



Já em relação a taxa Selic, o mercado acredita que deve permanecer em 6,5% ao ano até o fim de 2018. Para 2019, a expectativa é de aumento, terminando o período em 8% ao ano.



A manutenção da Selic indica que o Copom (Comitê de Política Monetária) considera as alterações anteriores suficientes para chegar à meta de inflação.



*Com informações da Agência Brasil