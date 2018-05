Mercado projeta déficit de R$ 138,5 bilhões nas contas públicas

Para o próximo ano, a estimativa das instituições financeiras é deficit de R$ 105,929 bilhões, contra R$ 107,304 bilhões previstos em abril.



A projeção da arrecadação das receitas federais este ano caiu de R$ 1,459 trilhão para R$ 1,453 trilhão. Para 2019, esperasse R$ 1,576 trilhão.



A pesquisa apresenta também a projeção para a dívida do Governo, que, na avaliação das instituições financeiras, deve ficar em 75% do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano.



*Com informações da Agência Brasil

Instituições financeiras consultadas pelo Ministério da Fazenda projetam que o deficit primário do Governo, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, deve chegar a R$ 138,543 bilhões neste ano.A estimativa está abaixo da meta de deficit de R$ 159 bilhões. Em abril, a projeção era R$ 136,103 bilhões.Os dados constam da pesquisa Prisma Fiscal, elaborada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, com base em informações do mercado financeiro.