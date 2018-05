Mercado aumenta estimativa de inflação para 3,5%, este ano

Para alcançar a meta, Banco Central usa como principal instrumento a taxa Selic

O mercado financeiro aumentou a projeção de inflação para este ano de 3,45% para 3,50%. Para 2019, a projeção foi ajustada de 4% para 4,01%. As estimativas são do Boletim Focus, publicado todas as semanas pelo Banco Central (BC).



As expectativas para a inflação estão abaixo da meta que é 4,5% neste ano, com limite inferior de 3% e superior de 6%. Para 2019, a meta é 4,25%, com intervalo de tolerância entre 2,75% e 5,75%.



Para alcançar a meta, o banco usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 6,50% ao ano.



Na última semana, o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu manter a Selic em 6,5% ao ano. A decisão interrompeu um ciclo de 12 quedas consecutivas. A taxa Selic, no entanto, permanece no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, há 32 anos.



Para o mercado, a Selic deve voltar a subir no próximo ano. A previsão é que a taxa encerre 2019 em 8% ao ano.



*Com informações da Agência Brasil