Mercado apoia política de amortecimento dos preços dos combustíveis

Apesar do 'ceticismo da Bolsa', vários analistas veem com bons olhos mecanismo para acabar com reajustes quase diários na gasolina e no diesel

Apesar do "ceticismo da Bolsa", que derrubou as ações da Petrobras quando se fala em mexer na política de reajustes da estatal, vários analistas veem com bons olhos um mecanismo de amortecimento nos preços dos combustíveis, que será objeto de reunião de técnicos do governo nesta segunda-feira (4).



Para Gesner Oliveira, sócio da GO Associados, embora "a filosofia geral" da política de reajustes quase diários adotadas por Pedro Parente na Petrobras tenha sido correta, "alguma atenuação" teria sido recomendável.



A economista-chefe da XP Investimentos, Zeina Latif, também defende a atenuação da variação dos preços. "Variações muito acentuadas dão dor de cabeça, porque há um descasamento entre a pressão que os custos exercem e o repasse para os fretes. O timing é outro", disse ela.



"Seria importante, sim, ter um amortecimento. O que não dá mais para fazer é descolar do mercado internacional totalmente. A Petrobras fez isso e segurou os preços por muito tempo e quase faliu dessa maneira. Agora está tentando se recuperar. E para que isso, foi feito, segurar a inflação, talvez?", disse o professor Ricardo Cabral Azevedo, do departamento de engenharia de minas e de petróleo da Escola Politécnica da USP.



O ex-presidente do BNDES e atual presidente do conselho da Foton Brasil, Luiz Mendonça de Barros que fabrica caminhões, é outro que entende que os reajustes deveriam ser mais espaçados.



Na sexta-feira (1), as ações da Petrobras caíram 14,92%, tendo chegado a despencar 20%, depois que Parente anunciou a sua demissão da estatal, em meio à pressão por mudanças na política de preços, que deflagrou a greve dos caminhoneiros.



No Congresso e no governo cresciam os apelos para que a estatal praticasse uma política mais flexível de reajustes de preços —não só para o diesel mas também para a gasolina e gás de cozinha.



