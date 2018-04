Meirelles decide deixar a Fazenda e disputar a Presidência

Ministro da Fazenda se filiou na terça-feira ao MDB, partido do presidente Temer, com quem deve formar chapa nas eleições de outubro

O ministro Henrique Meirelles decidiu nesta sexta-feira (6) que vai mesmo deixar a Fazenda para disputar a Presidência da República nas eleições de outubro. Seu sucessor deve ser Eduardo Guardia, como previsto.



A decisão ocorre no último dia para quem tem cargo público se afastar de suas funções para se candidatar.

Na terça-feira (3), Meirelles se filiou ao MDB, partido do presidente Michel Temer. No ato da filiação, foi apresentado um cartaz em que aparece ao lado do presidente Michel Temer à frente da bandeira do Brasil, com os dizeres "Nossa união nos fortalece". Também foi tocado o jingle: "M de Michel, M de Meirelles, M de MDB".



Desde o ano passado, Meirelles fala na possibilidade de concorrer. Em vídeo de propaganda lançado no fim do ano passado pelo PSD, Meirelles ocupou cerca de 9 dos 10 minutos totais da peça.



Na manhã desta sexta, Meirelles reuniu-se com Temer, no Palácio do Planalto. No final da tarde, ele viaja com a comitiva presidencial para Salvador, compromisso que foi acrescentado à agenda no início da manhã.



Nesta sexta, foram publicadas no Diário Oficial da União as exonerações de seis ministros que concorrerão ao pleito. O da Fazenda não estava entre eles. Foram exonerados os ministros da Educação, Mendonça Filho; do Desenvolvimento Social, Osmar Terra; do Esporte, Leonardo Picciani; de Minas e Energia, Fernando Bezerra; do Meio Ambiente, Sarney Filho; e, do Turismo, Marx Beltrão.