Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões hoje

Apostas podem ser feitas até as 19h e, qualquer lugar do país

O concurso da Mega-Sena deste sábado (28) pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões ao apostador que acertar os seis números. O sorteio 2.063 ocorre a partir das 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal que está na cidade de Pouso Redondo, em Santa Catarina.



A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país.



No caso de ninguém acertar as dezenas sorteadas, o prêmio acumula. Mas de o ganhador aplicar todo o valor na poupança terá um rendimento mensal de aproximadamente R$ 11 mil. O valor também seria suficiente para adquirir três carros esportivos ou ainda montar uma frota de 100 carros populares.