Mega-Sena paga R$ 73 milhões a apostador do Maranhão

Jogo foi feito em São Luiz; números sorteados foram: 08, 10, 15, 23, 25 e 34

O prêmio de R$ 73 milhões da Mega-Sena saiu na noite desta quarta-feira (25) para um apostador de São Luiz, no Maranhão. Um único jogo acertou os seis números do concurso 2.062.



A aposta foi feita na Casa Lotérica Milionária, localizada no bairro Cohafuma, da capital do Maranhão. Os números sorteados foram: 08, 10, 15, 23, 25 e 34.



Além o prêmio principal, 192 pessoas acertaram cinco das seis dezenas e receberão R$ 27.128,74. Outras 13.804 apostas que acertaram quatro números, receberão R$ 539,04, cada.



O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (28), às 20h, em Santa Catarina. A estimativa é que o prêmio seja de R$ 3 milhões.



A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.