Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio acumula

O prêmio acumulado para o próximo sorteio, na quarta-feira (1º) está estimado em R$ 6 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.063 da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal, neste sábado (28). Os números sorteados foram: 06 - 10 - 19 - 24 - 25 - 29. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, na quarta-feira (1º) está estimado em R$ 6 milhões.



A Quina teve 94 apostas ganhadoras, e cada vencedor receberá R$ 16.561,93. Outras 5.511 pessoas acertaram a Quadra, com prêmio de R$ 403,56 para cada.



A chance de se acertar as seis dezenas da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50.063.860 possibilidades de combinações. Os sorteios são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.