Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 30 milhões neste sábado

Ainda dá tempo de participar do sorteio para ganhar o prêmio, mas é preciso apostar ainda neste sábado (4), até as 19h

A Mega-Sena acumulada pode pagar um prêmio de até R$ 30 milhões neste sábado (4), se algum apostador acertar sozinho as seis dezenas do prêmio principal. O sorteio será às 20h do horário de Brasília, no Caminhão da Sorte, que está em Catalão, em Goiás.



Ainda dá tempo de participar do concurso, mas as apostas precisam ser feitas ainda neste sábado (4), até as 19h do horário de Brasília, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50. Ainda de acordo com a Caixa, se o vencedor investir o dinheiro do prêmio na poupança, vai receber, mensalmente, R$ 111 mil em rendimentos.



A probabilidade de um apostador ganhar o prêmio milionário com uma aposta simples, de seis dezenas, segundo a Caixa Econômica Federal, é de 1 em 50.063.860. Já no caso de uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo, ao preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.