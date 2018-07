Mega-Sena acumula em R$ 72 milhões

Sorteio do prêmio acontece nesta quarta-feira (25)

O prêmio principal da Mega-Sena está acumulado em R$ 72 milhões e será sorteado às 20h desta quarta-feira (25) na cidade de Pouso Redondo, em Santa Catarina.



Há nove rodadas não há vencedor e o valor foi acumulado. Para receber o prêmio, o apostador terá que acertar sozinho as seis dezenas.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor deste prêmio é o segundo maior deste ano. O primeiro, R$ 104,54 milhões, foi sorteado em 17 de fevereiro.



As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima custa R$ 3,50.



*Com informações da Agência Brasil