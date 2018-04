Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 8,5 milhões na sexta-feira

De acordo com a Caixa Econômica Federal, se aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 33 mil por mês. O valor também seria suficiente para adquirir uma frota de 56 carros de luxo.



Mesmo sem contemplados no prêmio principal, a Quina registrou 27 apostas ganhadoras com R$ 41.286,89 para cada uma, e a Quadra foi acertada por 2.075 apostas com R$ 767,46 para cada ganhador.



A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

O prêmio principal da Mega-Sena poderá pagar R$ 8,5 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso, que será sorteado nesta sexta-feira (20), às 20h, em Governador Valadares, Minas Gerais. Nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 2.032 realizado nesta terça-feira (17). As dezenas sorteadas foram 06, 14, 19, 20, 39 e 53 e 40.