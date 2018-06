Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 5,5 milhões na quarta (6)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.046 da da Mega-Sena. Os números sorteados no sábado (2) foram: 03 - 06 - 11 - 27 - 28 - 46. A expectativa de prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na quarta-feira (6) é R$ 5,5 milhões.

Oitenta apostas acertaram cinco dezenas e vão levar R$ 17.146,56, cada. A quadra teve 4.630 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 423,24.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, que será realizado às 20h. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50.