Mega-Sena da semana das mães pode pagar R$ 30 milhões

Sorteio será realizada às 20h desta quinta-feira (10)

O concurso 2.039 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 30 milhões nesta quinta-feira (10). O sorteio será realizado a partir das 20h no Caminhão da Sorte da CAIXA, que está estacionado em Maravilha, Santa Catarina.



O próximo sorteio será realizado no sábado (12), também em Maravilha.



A aposta mínima é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes da CAIXA com acesso ao Internet Banking podem fazer suas apostas utilizando seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.