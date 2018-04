Medo do desemprego diminui e brasileiros estão mais satisfeitos com a vida

Dois indicadores divulgados pela CNI mostram que aumentou a percepção de retomada da economia; valores, porém, ainda estão longe da média histórica

O medo do desemprego entre os brasileiros caiu neste ano, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgado nesta segunda-feira (9). Ao mesmo tempo, o Índice de Satisfação com a Vida avançou para o maior nível desde o primeiro trimestre de 2015.



De acordo com a CNI, numa escala de 0 a 100, o Índice do Medo do Desemprego recuou a 63,8 pontos em março, 2 pontos abaixo do registrado em dezembro de 2017 e 0,5 ponto menor que em março do ano passado. "O índice ainda se encontra em patamar elevado, muito acima da média histórica de 49,2 pontos", diz a pesquisa.



Segundo o gerente-executivo de pesquisa da CNI, Renato da Fonseca, a melhora reflete a maior percepção que a economia está recuperando. Porém, ele ainda está longe da média histórica porque o emprego é o último indicador a melhorar nos processos de saída da crise.



De acordo com a pesquisa, os moradores do Nordeste têm mais medo do desemprego do que os demais brasileiros. Naquela região, mesmo com a queda de 4,3 pontos registrada em março frente a dezembro, o índice do medo do desemprego alcançou 69,3 pontos. A apreensão é menor da região Sul, onde o indicador está em 53,4 pontos.



Satisfação

Mesmo assim, os brasileiros estão mais satisfeitos com a vida. O Índice de Satisfaçaõ com a Vida alcançou 67,5 pontos em março, valor 1,9 pontos superior ao de dezembro de 2017.



Trata-se do maior valor desde o primeiro trimestre de 2015, mas ainda assim continua abaixo da média histórica, que é de 67,5 pontos.



A satisfação com a vida é maior no Sul, em o indicador alcançou 69 pontos em março, e menor no Norte/Centro Oeste, onde o índice foi de 66,7 em março.



"Isso significa que as pessoas começam a perceber a melhora da economia e a queda da inflação", afirma Renato da Fonseca.

O acompanhamento dos índices de satisfação com a vida e de medo do desemprego tende a antecipar o que vai ocorrer com o consumo das famílias. Pessoas mais satisfeitas com a vida e sem medo de perder o emprego consomem mais, o que alimenta o processo de recuperação da economia.