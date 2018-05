Medida que permite privatização da Eletrobrás avança

O texto do relator da medida, deputado Júlio Lopes(PP-RJ) foi aprovado com 17 votos favoráveis e sete contrários; votação agora será em plenário

A Medida Provisória 814, que dáe margem para a privatização da Eletrobrás, estatal do governo para energia elétrica e seis de suas subsidiárias foi aprovada ontem na Comissão Mista Especial, criada para tratar do assunto. O texto do relator da medida, deputado Júlio Lopes(PP-RJ) foi aprovado com 17 votos favoráveis e sete contrários.

O texto ainda precisa ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado. As votações precisam ocorrer antes do dia 1° de junho, quando a medida perde a validade. A esperança do relator, deputado Júlio Lopes, é que o texto seja votado nos próximos 10 dias pelos deputados e depois siga para avaliação dos senadores.

Uma das modificações incluídas no texto diz respeito à criação de um fundo para financiar a expansão de gasodutos, chamado Dutorgas. Esse é um dos principais motivos de conflitos. A crítica se detém sobre a ideia de que 20% do fundo tenha como origem o Fundo Social do Pré-Sal, destinado para saúde e educação.

O texto também prevê a inclusão de um perfil de gratuidade da tarifa social para consumidores que estão no cadastro único do governo para programas sociais. Com esta inclusão, o consumidor teria isenção no pagamento de 60 MegaWatts-hora(MWh).

Além da MP, a Câmara ainda irá analisar o projeto de lei 9463/2018, que teve seu parecer apresentado na noite de ontem. A proposta é do deputado José Carlos Aleluia (DEM-PB). A proposta trata diretamente da privatização da Eletrobrás, onde a maior parte do capital será aberta para terceiros. Para o economista do Conselho Regional de Economia do DF, Nilton Marques, a medida irá resultar em uma conta de luz até quatro vezes maior. "Esse projeto vai impactar diretamente nos mais pobres", afirma. A deputada Érika Kokay (PT-DF) também é contra. "Quem não conseguir pagar vai perder o acesso", diz.