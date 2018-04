Marfrig adquire frigorífico americano National Beef

Com aquisição, grupo brasileiro passa a ser a 2ª maior processadora de carne bovina do mundo

A Marfrig fechou nesta segunda-feira (9) a aquisição de 51% do frigorífico americano National Beef, um dos maiores dos EUA com faturamento de cerca de US$ 7,5 bilhões. Com a transação, a empresa passará a ser a segunda maior processadora de carne bovina do mundo, atrás da JBS.



De acordo com comunicado divulgado pela Leucadia National Corporation, controladora do frigorífico americano, a companhia brasileira pagará cerca de US$ 1 bilhão pela fatia.



A Leucadia receberá US$ 900 milhões para vender 48% de suas ações. Para alcançar os 51%, a Marfrig vai adquirir outros 3% de demais acionistas.



Paralelamente à compra da National Beef, a Marfrig pretende se desfazer totalmente da subsidiária Keystone ainda no primeiro semestre de 2018. A empresa contratou o JP Morgan para fazer essa venda.