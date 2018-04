Makro passa a aceitar todos os cartões de crédito

O Makro Atacadista anunciou que ampliou suas formas de pagamentos. A partir do mês de abril, o Makro passa a aceitar todas as bandeiras de cartão de crédito em todas as suas 74 lojas espalhadas pelo país. Até então, a rede atacadista só aceitava pagamentos com o cartão próprio da loja.

"Nosso diálogo é muito próximo com nossos consumidores e ao expandir nossas formas de pagamentos, atendemos uma demanda do mercado e também apoiamos nossos clientes que precisam de flexibilidade para seus orçamentos, sejam eles empreendedores ou famílias", afirma Marcos Ambrosano, presidente do Makro no Brasil.

Para comprar no Makro, não há necessidade de cadastro ou CNPJ, diz a rede, que está no Brasil desde 1972 e é detida pelo grupo holandês SHV.