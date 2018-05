Mais famílias não conseguem pagar suas dívidas

Aumentou em abril o percentual de famílias que admitiram

Marianne Hanson, economista da CNC.

não ter condições de pagar as suas contas ou dívidas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes. A parcela subiu de 10% em março para 10,3% no mês passado."A taxa de desemprego ainda bastante alta ajuda a explicar a dificuldade das famílias em pagar suas contas em dia", diz

Mais uma vez, o cartão de crédito aparece como a principal forma de compromisso, apontado por 76,1% das famílias endividadas. Em seguida, vêm os carnês (16,5%) e, em terceiro lugar, o crédito pessoal (10,4%).



A fatia daqueles que se declararam muito endividados aumentou em relação a março, passando de 14,1% para 14,2% do total de entrevistados. Na comparação anual, houve queda de 0,7 ponto percentual.



Apesar disso, o estudo mostra que caiu a proporção das famílias com débitos em atraso, atingindo 25%, ante 25,2% em março.

"A redução do endividamento observada ao longo do primeiro quadrimestre deste ano reflete um ritmo menor de recuperação do consumo das famílias", explicou Marianne.