Mais de 7 milhões de pessoas enviam IR no 1º mês de entrega

Decorrido um mês da abertura de prazo para entrega das declarações, quase um quarto dos contribuintes acertaram as contas com o Fisco. Até as 17h desta segunda-feira (2), a Receita Federal recebeu 7.042.282 declarações do Imposto de Renda (IR). O total equivale a 24,5% dos 28,8 milhões de documentos esperados para este ano.

O programa de preenchimento da declaração está disponível no site da Receita. O prazo para a entrega da declaração começou em 1º de março e vai até as 23h59min de 30 de abril.

Está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis, em 2017, em valores superiores a R$ 28.559,70, entre outras condições.

A declaração poderá ser preenchida por meio do programa baixado no computador ou do aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e celulares. Por meio do aplicativo, é possível ainda fazer retificações depois do envio da declaração.

Multa por atraso

A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo é de 1% por mês de atraso, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% sobre o imposto devido.



Quem envia antes, e tem direito a restituição, tende a receber antes da devolução. a Receita paga a devolução em sete lotes, de junho a dezembro.