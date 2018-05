Mais de 3 milhões de brasileiros buscam emprego há 2 anos

Contingente de pessoas desempregadas nos últimos dois anos representa 22% do total da população desocupada no primeiro trimestre deste ano, diz IBGE

O Brasil tinha 3,035 milhões de pessoas em busca de emprego há dois anos ou mais no primeiro trimestre de 2018, informou nesta quinta-feira (17) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



No quarto trimestre de 2017, o contingente era de 2,896 milhões. Ou seja, eram 139 mil pessoas a mais nos primeiros três meses do ano , uma alta de 4,8%.



O contingente de pessoas desempregadas há mais de dois anos representa 22% do total da população desocupada no primeiro trimestre, que chegou a 13,7 milhões de pessoas.



A maioria dos desocupados procura uma vagao há mais de um mês, mas menos de um ano– 6,384 milhões de pessoas. Esse contingente encolheu em 8,5% ante o primeiro trimestre de 2017. Por outro lado, o total de pessoas procurando emprego há menos de um mês saltou 14,6% entre o primeiro trimestre de 2017 e os três primeiros meses de 2018.



Para o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, os dados são "bastante preocupantes".