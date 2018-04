Mais da metade dos brasileiros quer mudar de emprego

Pesquisa do Instituto Locomotiva pelo Dia do Trabalho, que se comemora nesta terça (1º de maio), mostra ainda que maioria diz que trabalha mais agora do que há 10 anos

Pesquisa do Instituto Locomotiva pelo Dia do Trabalho, que se comemora nesta terça-feira (1º de maio), revela que mais da metade dos trabalhadores (56%) com carteira assinada no país quer mudar de emprego. Isto significa que 18,42 milhões de pessoas trocariam de lugar na busca de mais alegria no trabalho, segundo os dados mais recentes divulgados pela Pnad Contínua, do IBGE. Ao todo, 25% disseram que estavam tomando providências para sair da vaga.



O descontentamento pode derivar da sensação de aumento da carga horária. Segundo a pesquisa, 63% afirmam que estão trabalhando mais do que trabalhavam 10 anos atrás. Apenas um terço dos trabalhadores afirma estar muito satisfeito com o seu emprego de forma geral.

"O brasileiro é um povo trabalhador, arregaça as mangas e corre atrás de cuidar de si próprio e de sua família. Para isso, trabalha em dois empregos, faz bicos para complementar renda e até se aventura menos em arriscar uma mudança de emprego em momentos de instabilidade", diz Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.

Diante disso, 35% dos empregados acreditam que ficarão no máximo um ano em suas atuais empresas; e 33% esperam ficar entre dois e quatro anos no máximo.

"Com a perspectiva de melhora no quadro econômico, mesmo que a médio e longo prazos, ele agora enxerga o momento de poder planejar e até pensar em uma nova colocação que traga condições de trabalho mais favoráveis, salários mais altos e claro perspectivas de um futuro melhor", completou.

A pesquisa mostra também que, na hora de buscar um outro emprego, seis em cada 10 entrevistados consideram importante avaliar outros quesitos além do salário na hora de escolher uma vaga.

O levantamento realizou 1.019 entrevistas, com brasileiros com 18 anos ou mais, que trabalham com carteira assinada, nas cinco regiões do país. A pesquisa foi feita entre 31 de outubro e 7 de novembro de 2017.

*Com agências