Maioria dos postos não dá desconto prometido

O desconto de R$ 0,46 no preço do diesel na refinaria, promovido pela Petrobras e subsidiado pela União, não chegou à maioria dos postos do país nesta segunda-feira (4).

Levantamento feito pelo G1 mostra que em 75 de 83 postos de combustíveis monitorados pela Agência Nacional de Petrólo (ANP) pelo país não houve o repasse prometido pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha para esta segunda-feira (4).

Além disso, a maior parte dos estabelecimentos tambén não fixou uma placa com o preço do diesel cobrado em 21 de maio e o novo valor com desconto.

Os postos culpam as distribuidoras pela ausência do repasse.

"Muitos já receberam (a carga de combustível) e outros não, mas as cargas estão chegando sem o desconto total de R$ 0,46. Tem posto recebendo com R$ 0,38, outros com R$ 0,41, outros com R$ 0,44. As distribuidoras não estão mantendo o padrão de desconto de R$ 0,46 que o governo disse que iria ter", afirmou ontem o presidente do Sincopetro, que representa os postos de São Paulo, José Alberto Paiva Gouveia. Ele disse que vai acionar o Procon para garantir o desconto.



Na sexta-feira (1), o governo publicou portaria com punições para quem se apropriar do desconto. Os postos podem levar multas de até R$ 9,4 milhões e até perder o alvará.



As distribuidoras dizem que já estão faturando desde 1º de junho o litro do diesel com desconto de R$ 0,41, sendo este o valor máximo de desconto possível no momento, segundo a Plural.