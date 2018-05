Maia adia para terça (22) conclusão da votação do cadastro positivo

Apreciação do projeto de lei, que muda as regras da lista de bons pagadores, estava prevista para ocorrer nesta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira (17) que o plenário deverá finalizar na próxima terça-feira (22) a votação da proposta que torna obrigatório o cadastro positivo de consumidores.



Os deputados precisam analisar destaques apresentados pelo PT e pelo Psol ao texto-base aprovado na quarta-feira da semana passada (9). As principais emendas pretendem manter o cadastro positivo como uma opção do consumidor e evitar o envio de informações financeiras aos gestores de banco de dados sem quebra de sigilo bancário.



A previsão era de que a votação fosse concluída nesta semana. Em entrevista à rádio CBN, Maia reconheceu que, por conta das denúncias contra o presidente da República, Michel Temer, e do período pré-eleitoral, a Casa segue um ritmo mais lento de votações.



Maia, no entanto, considera que é possível avançar em temas como segurança pública e na pauta microeconômica, que envolve ainda a regulamentação das duplicatas eletrônicas e o novo modelo de gestão das agências reguladoras.

"Essas pautas que eu já coloquei, o cadastro positivo, a duplicata eletrônica, as agências reguladoras, a autonomia do Banco Central (PLP 142/04) – que já tem texto pronto e eu estou trabalhando com o relator, deputado Celso Maldaner (PMDB-SC) e as bancadas – são temas que, se aprovados até o meio do ano, vão ajudar muito a recuperação econômica no segundo semestre. Por isso essa pauta microeconômica é importante e precisa avançar", disse.



Com o projeto de lei 441/17, o cadastro positivo, uma espécie de lista de bons pagadores, terá adesão automática dos consumidpres. O consumidior terá 30 dias, após notificação pelos órgãos de proteção ao crédito, para sair da lista.



Além de precisar de dar o aval, o cadastro só reunia os dados de quem quitava seus financiamentos bancários em dia. Vão passar a contar para a nota dos consumidores os pagamentos de contas da luz, água, entre outros serviços. Pessoas com renda mais baixa, por exemplo, que muitas vezes não possuem histórico de operações de crédito, entrarão no cadastro por pagarem contas de luz e telefone em dia.



Para os bancos e órgãos de proteção ao crédito, como a Boa Vista e o SPC Brasil, a nova lista deve levar à queda dos juros bancários e ao aumento da oferta de crédito em R$ 790 bilhões. Já as entidades de defesa do consumidor, como Idec e Proteste, são contra a medida. Elas dizem que não há garantias de barateamento do crédito e que a adesão automática viola a privacidade dos consumidores.