Lucros do Bank of America disparam apoiados por redução fiscal

O Bank of America informou nesta segunda-feira (16) um aumento em seu lucro no segundo trimestre do ano, impulsionado pela alta das taxas de juros, ao crescimento dos empréstimos e gastos fiscais mais baixos nos Estados Unidos.

Segundo maior banco americano pelo valor de seus ativos, depois do JP Morgan Chase, o Bank of America registrou 6,5 bilhões de dólares de lucros líquidos, 36,3% a mais que no mesmo período do ano passado, apesar de as receitas caíram 1%, a 22,6 bilhões de dólares.

O aumento das taxas de juros foram um dos principais fatores do crescimento dos lucros no setor, já que os bancos cobram mais pelos empréstimos concedidos.

Como outros grandes bancos, as receitas aumentaram também graças à redução de impostos nos Estados Unidos aprovada em dezembro. O Bank of America descontou apenas 1,7 bilhões de dólares, que comparam com os 3 bilhões pagos em igual período do ano anterior, uma queda de 43%.