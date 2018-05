Lucro do Itaú Unibanco sobe 3,8% no 1º trimestre

O Itaú Unibanco, maior banco privado do país, informou nesta terça-feira (1º) que teve lucro líquido de R$ 6,28 bilhões no primeiro trimestre, uma alta de 7,9% sobre o trimestre imediatamente anterior e de 3,8% um ano antes.

Já o lucro líquido recorrente, que exclui eventos extraordinários, totalizou R$ 6,419 bilhões de janeiro a março, avanço de 2,2% em relação aos últimos três meses de 2017 e de 3,9% na comparação com igual período do ano passado.



A margem financeira total atingiu R$ 16,999 bilhões no primeiro trimestre, com alta de 0,3% em três meses, mas queda de 2,4% na comparação com os três primeiros meses do ano anterior



A inadimplência (acima de 90 dias) ficou em 3,1% no primeiro trimestre estável em relação a dezembro e 0,3 ponto percentual inferior à de março do ano passado.