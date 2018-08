Lucro da Petrobras dispara mais de 3.000%

Resultado do segundo trimestre é o melhor para o período desde 2011 e bateu as melhores previsões dos analistas

A Petrobras reportou nesta sexta-feira (3) lucro líquido de R$ 10,07 bilhões entre abril e junho, o melhor resultado trimestral desde o segundo trimestre de 2011, com impulso do ganho de participação no mercado de derivados no Brasil, alta nos preços do petróleo Brent e uma melhora no resultado financeiro.



Assim, o lucro da companhia disparou mais de 3.000% ante os R$ 316 milhões no mesmo período do ano passado, quando o resultado foi afetado pela adesão da empresa a um programa de regularização tributária do governo.



O resultado bateu de longe até às previsões mais otimistas dos analistas. Na média, era esperado um lucro de R$ 6,9 bilhões, mas havia quem estimasse um resultado acima de R$ 7,2 bilhões.



Houve ainda um crescimento de cerca de 45% na comparação com o lucro líquido do primeiro trimestre, refletindo o crescimento da participação no mercado, devido à redução de importação por terceiros, resultando em crescimento de 6% das vendas no mercado interno, com destaque para o diesel. Em junho, a estatal reduziu o preço do diesel em 10%, num movimento para ajudar a acabar com a greve dos caminhoneiros.