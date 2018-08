Lucro da Petrobras deve crescer 2.000%

Estatal vai divulgar balanço do segundo trimestre deste ano nesta sexta-feira (3)

A Petrobras deve apresentar um resultado robusto nesta sexta-feira (3), antes da abertura do mercado. O lucro líquido, de acordo com analistas ouvidos pela agência Bloomberg, deve saltar dos R$ 316 milhões de um ano atrás para R$ 6,9 bilhões no segundo trimestre de 2018, uma disparada de 2.000%. Também é um crescimento expressivo em relação ao lucro de R$ 3,466 bilhões registrado no primeiro trimestre de 2018.



Segundo o Credit Suisse, a melhora contínua tem sido impulsionada principalmente pelos preços médios mais altos do petróleo e valores mais elevados cobrados na gasolina e no diesel no mercado doméstico.



A perspectiva renova apostas em relação ao pagamento de dividendos pela companhia, que voltaram a ser distribuídos, pela primeira vez em quatro anos, após o balanço do primeiro trimestre.



O mercado também está de olho nas perdas da redução de 10% no preço do diesel por 15 dias, iniciativa tomada para acabar com a greve dos caminhoneiros no fim de maio. A estimativa era de que o custo atingisse R$ 350 milhões.