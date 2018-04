Los Paleteros chega a Israel

Pioneira no mercado de paletas mexicanas dará início a sua primeira operação fora do país ainda o fim de junho

A rede de picolés Los Paleteros, pioneira no mercado de paletas mexicanas, dará início à sua primeira operação fora do país ainda no primeiro semestre.



O país escolhido é Israel, que terá distribuição dos principais sabores da marca, como morango com leite condensado, leite com trufa e brigadeiro, em grandes redes de varejo e alimentação. A expectativa é vender 300 mil paletas até o final do ano.



De acordo com Gean Chu, sócio da marca, esse é o primeiro passo para a internacionalização. "Essa é a primeira experiência internacional da Los Paleteros, a previsão é de também abrir uma loja em Israel ainda este ano. Somente após a consolidação vamos prospectar outros países", explica Gean.



Sobre a Los Paleteros



A Los Paleteros é uma empresa jovem, que combina sabores, criações, frutas frescas e aromas. Pioneiros no mercado de paletas mexicanas, a marca se consolidou e possui mais de 40 pontos de vendas espalhados pelo país.



Com capacidade para produzir 4 milhões de paletas por mês, a Los Paleteros possui uma fábrica com 4300m² de área construída. São mais de 30 sabores produzidos a partir de uma matéria-prima fresca e de qualidade, selecionadas em diversos países.



Saiba mais: https://goo.gl/zdB7HV