Líder dos caminhoneiros: 'greve só acaba com fim do PIS/Cofins'

Presidente da Associação Brasileira de Caminhoneiros quer publicação do fim do PIS/Cofins sobre diesel no Diário Oficial da União

O presidente da Abcam (Associação Brasileira de Caminhoneiros), José da Fonseca Lopes, afirmou à rádio CBN, nesta quinta-feira (24), que a paralisação dos caminhoneiros só irá acabar se o Senado aprovar, ainda hoje, até as 14h, o fim do PIS/Cofins sobre o diesel até o fim do ano.



Para garantir a suspensão da greve, Lopes exige ainda a publicação da decisão no Diário Oficial da União.



"Lamentavelmente, chegamos ao fundo do poço. O governo vai ter que assumir essa responsabilidade agora", completou Lopes. Segundo o presidente da Abcam, a situação do abastecimento no país só deverá normalizar em uma semana ou mais.



O líder dos caminhoneiros ainda apontou que a categoria pede que a Petrobras abandone a política de reajuste dos combustíveis, que gera mudanças de valor quase diários, e que encontre uma solução para reajustes bimestrais ou trimestrais.



Para Lopes, o governo "só está pensando nele". O sindicalista rejeita a ideia de que o preço dos combustíveis esteja sendo afetado por motivações de política externa.



À rádio CBN, Lopes afirmou que "até seis, sete meses atrás, não tinha nada disso", referindo-se às mudanças de preço do combustível de acordo com crises da política internacional.



PIS/Cofins

A proposta para a eliminação do PIS/Cofins foi aprovada pela Câmara do Deputados na noite de quarta-feira (23). A medida pretende zera o tributo sobre o preço do óleo diesel e foi incluída no projeto que reonera a folha de pagamento de empresas de 28 setores.



A Petrobras anunciou, um pouco antes, a redução de 10% do preço do diesel e congelamento da tarifa por 15 dias. Também havia sido apresentada a proposta de zerar o imposto Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico).