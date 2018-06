Liberação de funcionário para assistir aos jogos da Copa não é obrigatória

A três dia da Copa do Mundo, ainda há dúvida se as empresas são obrigadas ou não a liberarem os funcionários para acompanharem os jogos da seleção brasileira.



Segundo o professor de direito do trabalho da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, Leandro Antunes, pela lei, não há essa obrigação.

"O que muitas companhias estão fazendo é adotar um horário especial nos dias dos jogos mais importantes, como o do Brasil, por exemplo, para que os funcionários possam acompanhar, mas diante da necessidade de compensação dessas horas", explica.

Segundo ele, na empresa em que não tiver acordo, o empregado terá que trabalhar normalmente mesmo na hora das partidas do Brasil.

"Há casos em que os gestores podem abonar as horas não trabalhadas ou permitir uma compensação. A negociação é livre e vai de caso a caso. A nova legislação trabalhista permite essa flexibilização. Quando a negociação é feita diretamente com o patrão por meio de um acordo individual, a compensação das horas extras deve ser feita em no máximo de seis meses, mas se foi feita por meio de uma convenção coletiva, esse prazo passa para um ano", explica.

Já nos casos em que a empresa permite que o funcionário assista aos jogos nas dependências do local de trabalho e não gastem tempo com deslocamentos, geralmente, a não é descontado esse tempo do empregado já que ele ficou à disposição das empresas.

"Nesse sentido, se acontecer algum imprevisto, o funcionário pode ser acionado para resolver o problema, mesmo na hora em que estiver assistindo à partida", finaliza.



Fecomercio orienta empregadores a flexibilizarem horários

A FecomercioSP, entidade que representa o varejo paulista, sugeriu que os departamentos de recursos humanos das empresas fixem o trabalho normal do empregado, contudo, permita que assista às transmissões dos jogos da seleção brasileira, por exemplo, disponibilizando televisor ou telão no ambiente de trabalho.





A estreia da seleção brasileira na competição está marcada para domingo (17), mas os dois outros jogos na primeira fase ocorrerão em dias úteis: em 22 de junho, uma sexta-feira, e em 27 de junho, uma quarta-feira.

Caso prossiga no torneio, o Brasil poderá disputar as oitavas de final em 2 de julho (segunda) ou em 3 de julho (terça). As quartas de final podem ocorrer em 6 de julho (sexta) ou 7 de julho (sábado), enquanto as semi-finais estão marcadas para 10 ou 11 de julho (terça e quarta-feira, respectivamente).



A partir daí, os jogos serão realizados no fim de semana: a disputa de terceiro lugar está agendada para sábado (14), com a final ocorrendo no domingo (15).

Outra opção, disse, é alterar o horário de expediente até, no máximo, duas horas diárias, respeitado o limite máximo de dez horas de trabalho por dia. É possível prorrogar a jornada diária por antecipação do horário (entrada mais cedo) ou por seu prolongamento (saída mais tarde), por exemplo, encerrando o horário de trabalho às 14h.A FecomercioSP destaca que, em ambos os casos, as horas não trabalhadas podem ser concedidas por mera liberalidade ou acordado previamente com o empregado sua compensação, mediante a utilização do banco de horas.