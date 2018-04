Kroton fecha a compra da Somos Educação por R$ 4,57 bilhões

A Tarpon Investimentos vendeu 73,35% do capital da Somos Educação, antiga "Abril Educação" para a Kroton, líder no setor de educação superior privada no Brasil, pelo total de R$ 4,57 bilhões, conforme comunicados divulgados nesta segunda-feira (23) pelas empresas. A compra foi realizada pela Saber, holding de educação básica da Kroton.

A transação para a aquisição total da Somos envolve ainda R$ 1,73 bilhão, que inclui uma oferta pelos 18% que o fundo soberano de Cingapura (GIC) detém na empresa, e a fatia restante de 6%, nas mãos dos minoritários. Com isso, o valor total da transação vai somar R$ 6,23 bilhões. Pela fatia dos minoritários, a Kroton fará uma Oferta Pública Obrigatória (OPA) para adquirir o restante das ações.

Foram vendidas 192,3 milhões de ações ordinárias de propriedade da Tarpon por R$ 23,75. No início do pregão desta segunda-feira, as ações da Kroton, Somos e Tarpon entraram em leilão na Bolsa brasileira. No pregão de sexta-feira (20), a Somos era avaliada em R$ 3,75 bilhões.

Do valor total de R$ 4,57 bilhões, a Kroton pagará R$ 4,1 bilhões à vista, em dinheiro, com emissão de dívida, na data do fechamento e o restante será mantido em conta vinculada, para garantir o pagamento de obrigações de indenização assumidas pelos vendedores no contrato.



Se a operação não for fechada até 23 de outubro de 2018, o preço será corrigido pela variação do CDI a partir de 24 de outubro.



A Saber convocará OPA em até 30 dias após o fechamento da operação. Também está em estudo uma oferta pública para o cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e uma eventual reorganização societária da Somos.



Com a compra da Somos, a Kroton passa a deter 44 colégios (entre eles, Anglo e pH), que juntos atendem 37 mil alunos; 120 escolas da rede de inglês para crianças Red Ballon; as editoras de livros didáticos Ática, Scipione e Saraiva, além dos sistemas de ensino Pitágoras, Anglo, ph, Máxi, Motivo, entre outros.





A aquisição da Somos representa um avanço da Kroton no setor de educação básica após veto do Cade à tentativa de fusão com a Estácio, vice líder no mercado de ensino superior, em operação avaliada em R$ 5,5 bilhões. Com isso, a Kroton passou a mirar outros empresas e segmentos.



Números da junção dos negócios da Saber com a Somos:

A união dos negócios da Saber e da Somos reunirá uma companhia com 3.451 escolas próprias e parceiras, segundo as empresas



37 mil alunos em escolas próprias;

1,2 milhão de alunos em escolas particulares parceiras;

33 milhões de alunos de escolas públicas por meio do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático);

25 mil alunos em cursos de idiomas;

95 mil profissionais no ensino privado e 1,7 milhão de professores da rede pública usuários de produtos e serviços da Saber.

Os atuais negócios de educação básica da Kroton englobam os sistemas de ensino Rede Pitágoras, Rede Educação e Valores (RCE) e Rede Cristã de Educação, o Colégio Pitágoras de Belo Horizonte e a operação de escolas sob a modalidade de contratos.