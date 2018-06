Juro pode subir devido à greve dos caminhoneiros, diz BC

Em ata da última reunião, em que a taxa Selic foi mantida em 6,50% ao ano, autoridade acena com essa possibilidade

O impacto da greve dos caminhoneiros pode fazer o Banco Central (BC) mudar os planos de deixar os juros básicos da economia em 6,5% ao ano, menor nível da história, por um bom tempo.



A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, divulgada nesta terça-feira (26), diz que, por causa da paralisação, diminuiu consideravelmente a possibilidade da inflação ficar muito abaixo da meta de 4,5% neste ano.



Como a autoridade ainda não tem ideia dos efeitos que a greve pode ter em todos os preços da economia, os diretores resolveram não sinalizar quais serão os próximos passos na política de controle da inflação. Assim, deixam sobre a mesa a chance de uma alta da taxa Selic em breve.



Para o economista-chefe do Rabobank, Mauricio Oreng, o BC deixou clara toda a incerteza sobre o efeito da greve dos caminhoneiros sobre atividade e inflação, o que dificulta a análise.



"O BC se dá a liberdade de analisar e, eventualmente, caso entenda que haja mudança no cenário, poderá subir (a taxa básica)", disse ele. O órgão sobe juro para frear o crédito e o consumo e, assim, conter a inflação.



A autoridade, entretanto, frisou que depois desses ajustes nos preços por conta da paralisação, as projeções devem seguir "ancoradas", ou seja, próximas às metas de inflação fixadas pela equipe econômica. Atualmente, o Copom calcula que ele deva ficar em 4,2% em 2018.



Apesar do órgão sinalizar um aumento dos riscos sobre a inflação, Oreng mantém a sua projeção da Selic ficar em 6,5% até o fim do ano.



*Com agências