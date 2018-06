Juro do cartão cai e cheque especial passa a ser o crédito mais caro do país

Apesar da queda na taxa de juros, a inadimplência do rotativo do cartão de crédito subiu de 33,7% para 34,8%, entre abril e maio.



Novas regras

A queda do juro do cartão ocorreu em meio à adoção de novas regras dessa operação, anunciadas no fim de abril deste ano.



Entre as novidades, que só passaram a valer em 1º de junho, está a criação de um limite para os juros cobrados dos clientes que não conseguirem pagar o mínimo do rotativo ou que ficarem inadimplentes, e a liberação para que os bancos fixem o percentual mínimo de pagamento da fatura mensal. Também foi reduzida a contribuição mensal dos bancos ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC).



Desde abril do ano passado, os bancos já estão obrigados a transferir, após um mês, a dívida do rotativo do cartão de crédito para o parcelado, a juros mais baixos.



Também em abril último, os bancos anunciaram novas regras para o uso do cheque especial, que começarão a vigorar em julho. A principal regra anunciada obriga as instituições a disponibilizarem para os clientes opções para o pagamento do saldo devedor do cheque especial em condições mais vantajosas.



Com as medidas, o governo quer reduzir os juros das modalidades.