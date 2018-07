Jogador japonês cria fundo de investimento com Will Smith

O astro do futebol japonês Keisuke Honda criou um fundo de investimentos de capital de risco com o ator Will Smith para investir em "start-ups" orientadas para os problemas sociais.



"The Dreamers Fund", establecido em abril, em Los Angeles, espera conseguir 100 milhões de dólares em investimentos.



Entre os interessados, está o gigante japonês dos seguros Nomura Holdings.



"Queria ajudar as pessoas nos Estados Unidos, no Japão e no mundo mundo com o Dreamers Fund", declarou Honda em um comunicado enviado pela companhia KSK, que administra seus assuntos.



O antigo astro do Milan, atualmente no Pachuca, anunciou sua retirada internacional depois da eliminação do Japão da Copa do Mundo nas oitavas de final para a Bélgica.



"Quero um novo desafio", declarou Honda, de 32 anos, no Twitter.