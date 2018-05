Itaú vê país a crescer menos e desemprego maior em 2018

Revisão ocorre após divulgação de dados mais fracos da indústria, comércio e serviços

Após divulgação de indicadores mais fracos da indústria, comércio e serviços, o departamento econômico do Itaú Unibanco reduziu as projeções de crescimento da economia brasileira para este ano e para o próximo.



O banco acredita agora que o Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas em um país) brasileira vai subir 2% em 2018, e não os 3% como estimado antes. Para 2019, a projeção de crescimento caiu de 3,7% para 2,8%, incorporando dados mais fracos no primeiro trimestre e menor espaço para aceleração da atividade devido à incerteza quanto ao avanço das reformas estruturais (como a da Previdência), diz relatório assinado pelo economista-chefe do banco, o ex-diretor do Banco Central (BC) Mário Mesquita.



O Itaú destacou que a produção industrial e a geração de empregos no primeiro trimestre foram mais fracos que o esperado. Um menor crescimento de vagas formais impede o aumento da massa salarial, o que poderia estimular mais o consumo, e assim, a economia.



Em março, a indústria caiu 0,1%, contra alta de 0,5% esperada pelo mercado, enquanto no período foram abertas 56.151 vagas formais contra 77.822 empregos (janeiro) e 61.188 postos (fevereiro).

Já a falta de aprovação de reformas, em especial a da Previdência, coloca os resultados fiscais novamente em trajetória de piora a partir do ano que vem. "Mantida a tendência, atualmente insustentável, da dívida pública, aumentam as dúvidas sobre a consistência da retomada da atividade econômica e da manutenção das taxas de juros em níveis historicamente baixos", avaliou.



O governo desistiu da reforma da Previdência por não ter conseguido apoio suficiente para aprovar medidas impopulares, como a imposição de idade mínima para pedir aposentadoria, em ano eleitotal.



Caso o governo não cumpra a meta fiscal, que para este ano é de um déficit R$ 159 bilhões, ele perde credibilidade e precisa pagar mais caro para se financiar. Isso gera inflação, o que obrigaria ao aumento dos juros. As contas públicas têm déficit ou rombo quando o o governo gasta mais do que arrecada com impostos e outras contribuições.



As novas projeções do Itaú estão abaixo do esperado pela média dos cem analistas ouvidos pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus. Segundo o último relatório, a previsão é que o país cresça 2,7% neste ano e 3% no próximo.



Desemprego, dólar e inflação

O banco também piorou a estimativa para o desemprego no fim de 2018, que saiu de 11,7% para 12,1%, em meio à recuperação lenta do país e dos vários setores da economia.

A taxa de câmbio foi revisada, para R$ 3,50 por dólar no fim de 2018 e 2019 (ante 3,25 e 3,30, respectivamente), incorporando os impactos do diferencial de juros entre o Brasil e os EUA.

A projeção para inflação deste ano também subiu, de 3,5% para 3,7%, mas foi mantida em 4% para 2019. "Incorporamos no nosso cenário a taxa de câmbio mais depreciada, o aumento dos preços de petróleo e o crescimento mais baixo", justifica o banco.