Itaú Unibanco baixa juros do crédito consignado

Saldo de empréstimos consignados no banco atingiu R$ 44,2 bilhões em 2017

O Itaú Unibanco anunciou, nesta segunda-feira (7), a redução da taxa máxima de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, ficando abaixo do teto estabelecido pelo Ministério do Planejamento e pelo Conselho Nacional de Previdência (CNP). Com a decisão, os clientes passam a contar com taxa de, no máximo, 1,99% ao mês. A nova taxa passa a vigorar a partir desta terça-feira (8).

"A redução da taxa para um nível inferior ao teto estabelecido pelo regulador tem como objetivo apoiar nossos clientes aposentados e pensionistas neste momento de recuperação do País após um longo período de contração da atividade", afirma Ricardo Botelho, diretor do Itaú Unibanco.

O consignado para aposentados e pensionistas do INSS é uma alternativa de financiamento que oferece juros mais baixos, em função da garantia atrelada ao recebimento do salário e ao desconto automático na folha de pagamento. Além disso, os contratos costumam ter prazos mais longos, que ajudam a reduzir a parcela a ser paga pelo cliente.

No Itaú Unibanco, o saldo total de empréstimos consignados atingiu R$ 44,2 bilhões em 2017, com destaque para o crescimento de 5,7% na carteira de aposentados e pensionistas do INSS no período.